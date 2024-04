Flamengo joga para o gasto e vence o Palestino

Nesta quarta-feira (10/4), pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, o Flamengo, como todos esperavam, venceu o frágil Palestino, do Chile. Mas o que o torcedor não esperava era o desempenho discreto do Rubro-Negro. O time, num Maracanã com mais de 58 mil presentes, fez 2 a 0 num rival que na rodada passada levou de 4 a 0 do Bolívar, em casa. Mas o Mengo desperdiçou chances no primeiro tempo e fez um segundo tempo bastante apagado. Pedro, no golaço no primeiro tempo, e o estreante Léo Ortiz, já no fim, fizeram os gols.

O Flamengo, com o resultado, vai aos quatro pontos, na liderança provisória. Já o Palestino é o lanterna, com zero. Bolívar (três pontos) e Millonaros (um ponto), mas que ainda jogam nesta quinta-feira, em La Paz, completam o grupo.

Veja aqui a tabela de classificação da Libertadores-2024

Golaço de Pedro

O Fla entrou com uma alteração na zaga, com Léo Ortiz fazendo a sua estreia. Assim, Fabrício Bruno – titular da Seleção – ganhou descanso no banco. Já o Palestino, que vinha de derrota por 4 a 0 em casa, na estreia, não tinha o seu principal zagueiro, Hurtado, suspenso.

O Fla teve duas boas chances antes dos dez minutos, em cabeçadas de Leo Pereira, fora, e Cebolinha, em cima do goleiro. Como é praxe, o Fla atacou mais pela esquerda, com Arrascaeta, Cebolinha, De la Cruz e Ayrton Lucas pelo setor. Aos 15, De la Cruz quase marcou. Pouco depois, Arrascaeta tentou de letra. Mas o goleiro Rigamonti salvou. Aos 21, enfim, a bola entrou. Cebolinha fez boa jogada e tocou para chute de Ayrton Lucas. A bola espirrou na zaga. Entretanto, sobrou para Pedro, que deu lençol no goleiro e, de cabeça, mandou para o gol.

O Palestino só teve o primeiro lance de perigo aos 36, num chute de Véjar. Mas com defesa de Rossi. A resposta do Flamengo foi um chute de Cebolinha que Dávila salvou de cabeça na linha. Antes do fim do primeiro tempo, Pedro perdeu duas chances e Leo Ortiz quase fez de peixinho. Dessa forma, o primeiro tempo terminou num magro 1 a 0 para o Fla, apesar de todo domínio: 75% de posse e 13 finalizações a uma.

Flamengo leva sustos na etapa final

Com seu artilheiro Carrasco, que começou no banco, entrando na etapa final, o Palestino começou a dar trabalho e obrigar Rossi a fazer boas defesas, como em lance de Ceza. Como o Flamengo voltou sonolento e arriscando apenas chutes de fora da área (sem perigo para os chilenos), torcida pediu Bruno Henrique, que entoru aos 26. Aos 31, BH começou a jogada que Pedro marcou, mas este tento foi anulado.

Léo Ortiz marca na estreia

Aos 38, veio o desafogo. Lorran, que tinha acabado de entrar, cobrou escanteio e o estreante Léo Ortiz,, que perdeu chance no primeiro tempo, mandou para a rede. Enfim, Mengo 2 a 0. Mas deixou a desejar.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Bolívar, em La Paz, no dia 24/4. Já o Palestino receberá o Millonarios, no dia 25.

FLAMENGO 2X0 PALESTINO-CHL

Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores-2024

Data: 10/04/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 58.597

Público pagante: 55.417

Renda: R$ 2.127.950,25

FLAMENGO: Rossi; Varela (Viña, 35’/2ºT), Leo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz (Allan, 26’/2ºT) e Arrascaeta (Lorran, 38’/2ºT); Luiz Araújo (Bruno Henrique, 26’/2ºT), Everton Cebolinha (Victor Hugo, 35’/2ºT) e Pedro. Técnico: Tite.

PALESTINO: Cesar Rigamont; Benjamín Rojas, Antonio Ceza, Cristian Suárez e Dilan Zúñiga; Nicolás Linares, Vejár (Palácio, Intervalo) e Misael Dávila (Cornejo, 15’/2ºT); Abrigo (Chamorro, 34’/2ºT), Jhonatan Benítez (Carrasco, Intervalo) e Gonzalo Sosa (Marabel, 28’/2ºT). Técnico: Pablo Sanchez.

Gols: Pedro, 21’/1ºT (1-0); Léo Ortiz, 38’/2ºT (2-0)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Pulgar, De La Cruz (FLA); Linares, Rojas, Ceza, Cornejo (PAL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo joga para o gasto e vence o Palestino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.