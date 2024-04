Com gols marcados durante o segundo tempo, o Bahia venceu o Náutico nesta quarta-feira (10), por 3 a 0, classificando-se assim para as semifinais da Copa do Nordeste. O resultado ocorreu após um jogo bastante disputado, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Nas semis, o Tricolor Baiano enfrenta o CRB.

A primeira etapa foi fraca em emoções, com o Bahia tendo mais posse de bola e o Náutico se fechando Embora tomasse mais a iniciativa, o time da casa errava bastante e irritava sua torcida. A única chance foi num chute de Biel, que passou muito perto do travessão. Ainda assim, o Tricolor deixou o gramado no intervalo debaixo de vaias.

Só na segunda etapa é que o Bahia finalmente conseguiu furar o bloqueio do Náutico. Aos 20 minutos, após bela jogada de Cauly, Everton Ribeiro lançou Thaciano, que invadiu a área e soltou uma bomba para fazer 1 a 0. O Náutico até ameaçou uma pressão, mas o segundo gol do Bahia veio quando Everton Ribeiro ganhou dividida com o zagueiro e Estupiñán ficou livre para dobrar a vantagem.

Depois, o terceiro gol ficou fácil: Caio Alexandre deu belo passe para Jean Lucas, que driblou o goleiro Vagner e apenas tocou para o gol vazio. E só não virou goleada porque Ademir acertou a trave, nos acréscimos. Enfim, a festa já podia começar para os torcedores do Bahia, que sonham com um título após o vice no Campeonato Baiano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bahia passa pelo Náutico e se classifica na Copa do Nordeste apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.