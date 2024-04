Sport vence o Ceará e está nas semifinais da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira (10), o Sport eliminou o Ceará da Copa do Nordeste, com uma vitória por 2 a, 1 em Recife. Com o resultado, o Rubro-Negro se garantiu nas semifinais da competição, com direito a um gol marcado já nos instantes finais. Na próxima fase, o Leão joga contra Fortaleza ou Altos.

O Sport dominou o Ceará nos primeiros minutos e obrigou o goleiro Richard a fazer duas belas defesas, em chegadas de Alan Ruiz e Gustavo Coutinho. O Ceará respondeu, num chute de Erick Pulga, que Caíque França defendeu. Mas o Sport colocou uma bola na trave na sequência com Romarinho.

Aos 42 minutos, Lucas Lima chutou na trave, mas Felipinho pegou a sobra e, de longe, marcou um golaço para abrir o marcador. No segundo tempo, o jogo ficou aberto e o Ceará empatou: Matheus Bahia cruzou e Recalde complementou para fazer 1 a 1.

Mas as equipes não queriam os pênaltis e foram para o ataque. No finzinho, Rafael Thyere roubou bola na defesa e tocou para Zé Roberto, que deixou para Ortiz e este devolveu ao zagueiro, para completar e dar a classificação ao Leão. Uma vitória emocionante e que garantiu a grande festa da torcida pernambucana em casa.

