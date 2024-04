Nos pênaltis, Paysandu supera Remo e vai à decisão da Copa Verde

Em clássico que valia vaga na decisão da Copa Verde, o Paysandu levou a melhor sobre o Remo por 4 a 3 nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo normal. Os gols desta quarta-feira (10) saíram no primeiro tempo. Bryan Borges abriu o placar para o Papão, mas Bruno Bispo deixou tudo igual para o Leão no jogo de volta da semifinal.

Na série decisiva, o goleiro Diogo Silva defendeu a cobrança de Jaderson, que garantiu a equipe bicolor viva na disputa pelo título. O adversário sairá do vencedor entre Vila Nova e Cuiabá. Os times fazem o primeiro jogo da semifinal na próxima quarta (17).

No domingo (14), Paysandu e Remo volta a se enfrentar a partir das 17h, no mesmo local, mas pela final do Campeonato Paraense.

Penalidades

Nicolas desperdiçou a primeira cobrança para o Paysandu, e Pavani abriu o placar para o Remo. João Vieira igualou, e Sillas mandou no travessão; 1 a 1 após duas séries. Ruan Ribeiro e Ícaro converteram em seguida. Jean Dias anotou o terceiro do time bicolor, mas Felipinho deixou tudo igual. Val Soares voltou a colocar o Papão na frente, e Jaderson parou no goleiro Diogo Silva. Triunfo e classificação do Paysandu por 4 a 3.

