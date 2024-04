Depois de ser eleito revelação do Campeonato Carioca de 2024 com o Nova Iguaçu, Yago Ferreira se reapresentou ao Fluminense. Com o destaque, o Tricolor optou por solicitar o retorno do meio-campista, que se reapresentou na última quarta-feira (10) no CT Carlos Castilho. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o técnico Fernando Diniz irá definir o futuro do atleta, que pode ser novamente emprestado. Ele, no primeiro momento, realizou exames no departamento médico e segue com futuro indefinido. O jogador negocia a renovação de seu contrato até 2026.

Atualmente, o meio-campista tem vínculo até o fim de 2024 e a ideia é ampliá-lo por mais dois anos. Diante dessa possibilidade, um novo empréstimo para adquirir minutos em outra equipe ganha força. Entre os interessados por seu futebol, está o Botafogo, de Ribeirão Preto.

Logo depois da decisão do Estadual, o jogador teve alguns dias de folga. Vale lembrar que Yago ainda tinha contrato de empréstimo com o Nova Iguaçu até setembro, porém o Fluminense preferiu solicitar sua volta antes do prazo estabelecido.

Em algumas entrevistas, Iranildo, pai e empresário do jogador, disse que o atleta só retornaria “se fosse para jogar”. Por outro lado, não há qualquer acordo que obrigue o Tricolor a utilizá-lo, algo que dependerá de seu desempenho nos treinamentos e das escolhas de Fernando Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Yago se reapresenta ao Fluminense após ser revelação do Carioca apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.