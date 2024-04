Presidente da CPI das Apostas, Kajuru faz propaganda para casa do segmento

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) lidera uma tentativa de investigação a respeito de denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Isso porque o político é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas do Senado. Apesar disso, há registros em que ele realizou propaganda para a casa de apostas “BETesporte”. Tal situação ocorreu em seu programa “Podk Liberados”, da TV Meio.





A publicidade ocorreu, no último sábado (06), no intervalo da entrevista em que fez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“A BETespoerte esquenta o jogo. Na BETesporte, você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante, e com site seguro e de fácil navegação. A plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10.000 jogos online”, detalhou o político no comercial.

Em seguida, ele reforça que há uma restrição para tal atividade.

“Lembro sempre: proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade”, fez o alerta.

Com a repercussão negativa, Kajuru explicou em comunicado que realizou a propaganda por ser funcionário da TV Meio. Contudo, não fará mais publicidade de casa de apostas devido ao cargo que assumiu na CPI. Confira a nota que ele divulgou.

“Fiz a propaganda porque a empresa de apostas anuncia na emissora (TV Meio) onde eu apresento o programa. O patrocínio não é para mim, é para a TV. Pesquisei e verifiquei que tal empresa de apostas é séria, não tem denúncia e patrocina diversos times de futebol. Comecei a anunciar para a empresa há duas semanas. Como me tornei presidente da CPI, não farei mais propaganda pessoalmente dessa ou de qualquer bet”

Investigações sobre apostas no futebol brasileiro

A confirmação do estabelecimento da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas ocorreu na última quarta-feira (10). Assim, em votação, os senadores decidiram que Jorge Kajuru será o presidente e o ex-jogador Romário (PL-RJ) como relator. Além disso, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) será o vice-presidente da CPI.

As averiguações das denúncias de manipulação de resultados e o comitê devem ocorrer inicialmente em até seis meses. Os representantes vão apurar situações em que acusações de fraude no futebol brasileiro e que tem como alvos jogadores, dirigentes e inclusive casas de apostas. As suspeitas começaram a serem mais intensas a partir do ano passado, quando autoridades perceberam indícios de manipulações em partidas das mais diversas divisões. Assim, passaram a monitorar este cenário.

