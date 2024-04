Relembre as últimas estreias do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians vai dar o pontapé inicial em mais uma edição de Campeonato Brasileiro neste domingo (14). O Timão encara o Atlético-MG, na Neo Química Arena, às 16h, pela primeira rodada do torneio de pontos corridos. Sob o comando de António Oliveira, o grande objetivo da equipe é fazer uma campanha superior à do ano passado.

Afinal, em 2023, o Alvinegro terminou na 13° colocação, mas passou boa parte da competição brigando contra o rebaixamento. Agora, a grande missão é conseguir, ao menos, uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O desempenho do Timão em estreias no Campeonato Brasileiro tem um saldo positivo, mas não dos melhores. Afinal, nas últimas dez vezes, foram quatro vitórias, três empates e três derrotas. Além disso, acabaram sendo 13 gols marcados e 11 sofridos. Um aproveitamento de 50%.

A lista começa em 2014, quando no Parque do Sabiá, o Alvinegro empatou sem gols com o Atlético-MG, rival deste domingo. Em 2015, a Arena Pantanal foi o palco da estreia do Timão no Brasileiro, mas desta vez contra o Cruzeiro. Vitória dos paulistas por 1 a 0, com gol de Romero.

Depois disso, o clube do Parque São Jorge estreou três vezes seguidas na Neo Química Arena, com dois empates (0 a 0 com o Grêmio, em 2016, e 1 a 1 com a Chapecoense, em 2017) e uma vitória (2 a 1 em cima do Fluminense, em 2018). Nos três anos seguintes, três derrotas do Timão.

Contudo, as últimas duas vezes que o Timão estreou no Campeonato Brasileiro, saiu com a vitória: 3 a 1 diante do Botafogo, no Nilton Santos, em 2022, e 2 a 1 contra o Cruzeiro, em Itaquera, em 2023.

As últimas estreias do Corinthians em Campeonato Brasileiro

2014 – Atlético-MG 0x0 Corinthians – Parque do Sabiá

2015 – Cruzeiro 0x1 Corinthians – Arena Pantanal

2016 – Corinthians 0x0 Grêmio – Neo Química Arena

2017 – Corinthians 1×1 Chapecoense – Neo Química Arena

2018 – Corinthians 2×1 Fluminense – Neo Química Arena

2019 – Bahia 3×2 Corinthians – Arena Fonte Nova

2020 – Atlético-MG 3×2 Corinthians – Mineirão

2021 – Corinthians 0x1 Atlético-GO – Neo Química Arena

2022 – Botafogo 1×3 Corinthians – Nilton Santos

2023 – Corinthians 2×1 Cruzeiro – Neo Química Arena

