Internacional segue sem vencer e entra em fase turbulenta com a torcida

O Internacional mais uma vez não conseguiu corresponder às altas expectativas sobre o elenco. Isso porque conquistou apenas um empate com o Real Tomayapo por 0 a 0, no Beira-Rio, na última, quarta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com isso, o Colorado alcança o quarto empate consecutivo e apenas um gol feito nos últimos quatro jogos.

O Inter dominou o adversário na posse de bola com 78%, teve o triplo de passes feitos, além de 33 finalizações contra o adversário boliviano. No entanto, o time gaúcho pecou na eficiência. Com isso, apesar de apenas uma derrota na temporada, o Colorado não consegue engrenar em 2024.

A fase negativa começou exatamente nas semifinais do Gauchão, nos embates com o Juventude. O Internacional teve duas atuações sendo inferior ao adversário nos dois jogos, mas obteve dois empates. O segundo deles ocorreu no Beira-Rio. Assim, a definição da vaga na decisão do Estadual foi para os pênaltis. Nas cobranças alternadas, o zagueiro Robert Renan teve atitude displicente, tentou uma cavadinha e errou.

Posteriormente, o Jaconero acertou a batida e eliminou o Inter do Gauchão. Antes disso, a equipe apresentava bom desempenho como mandante, mas a queda no Estadual abalou os jogadores. Em sua estreia pela Sul-Americana, foi à Argentina enfrentar o Belgrano. Aliás, teve o mesmo roteiro do duelo com o Real Tomayapo, controle do jogo e chances claras desperdiçadas.

Situação na Sul-Americana

Com apenas dois pontos em dois jogos, o Internacional é o segundo colocado do Grupo C, na Sula. O líder é o Delfín com um ponto a mais, mas que terá seu segundo compromisso no torneio nesta quinta (11), diante do Belgrano, em casa. Ou seja, o time gaúcho pode ver o adversário equatoriano conquistar uma vantagem de quatro pontos se vencer.

Torcida do Internacional perde a paciência e protesta

Com o novo tropeço, dessa vez diante do adversário boliviano em casa, a torcida colorada manifestou sua insatisfação contra o momento ruim do time. Tanto que fez protestos durante e após o fim da partida com vaias. Posteriormente, ainda foram na entrada dos vestiários, o que atrasou a saída dos atletas por questão de segurança. Além de um bloqueio deles ao acesso a seus carros.

Em outra parte do Beira-Rio, principais representantes das torcidas organizadas do Inter se encontraram com o presidente Alessandro Barcellos. Com uma intensa movimentação na última janela de transferências, bem como contratações impactantes, o desempenho foi abaixo das expectativas dos torcedores até o momento na temporada.

O Colorado retorna a campo no próximo sábado (13) para a sua estreia no Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário será o Bahia, às 18h30, no Beira-Rio.

