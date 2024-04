Gol, sorriso no rosto e família emocionada: veja como foi a estreia de Ortiz pelo Flamengo

Uma noite para ficar guardada na memória. A estreia de Léo Ortiz com a camisa do Flamengo contou com um roteiro fantástico. Com 58.597 torcedores presentes no Maracanã, foi o gol do zagueiro que sacramentou a vitória rubro-negra diante do Palestino por 2 a 0, na noite de quarta-feira (10).

Apresentado pelo Flamengo no dia 8 de março, Léo Ortiz teve que esperar para receber a sua primeira oportunidade pelo time carioca. Com a escolha de Tite em deixar Fabrício Bruno no banco contra o Palestino, o “El Bigodón”, como alguns torcedores apelidaram o defensor, teve a oportunidade de começar jogando. Aliás, um jogo especial, afinal, tratava-se da estreia do Mais Querido no Maracanã pela Libertadores desse ano.

Ortiz fez uma partida segura, do nível da expectativa do torcedor rubro-negro. No total, ele recuperou três bolas, fez três cortes e teve quatro dos seis duelos no alto ganhos. Além disso, não sofreu nenhum drible e nem cometeu falta. Para um zagueiro, números mais que especiais para uma estreia. No entanto, não parou por aí!

Números no ataque impressionam

Léo Ortiz foi o segundo maior finalizador em campo no jogo de quarta-feira, com quatro finalizações. Aliás, com a bola no pé, não decepcionou: dos 66 passes que deu, 59 foram certos. Ou seja, uma assertividade de 89%.

Gol que coroou a estreia

A cereja do bolo veio aos 40 minutos do segundo tempo. Se na etapa inicial ele desperdiçou algumas oportunidades, na reta final da partida, em cobrança de escanteio de Lorran, que tinha acabado de entrar, Ortiz mandou a bola para o fundo da rede do gol de Cesar Rigamonti. O Maracanã foi ao delírio com o gol do defensor, que já está nas graças dos torcedores.

“Fico feliz pela estreia vitória, por não sofrer gols, que é o nosso primeiro dever, e ainda teve o bônus de fazer o gol que deu tranquilidade ao time. O jogo estava ficando perigoso e pude dar um alivio maior a todos. Por isso a felicidade a grande pela estreia de hoje”, comemorou Ortiz após a partida.

Sorrisão no rosto

Com o apito final do árbitro Facundo Raúl Tello, Ortiz, com um largo sorriso no rosto, abraçou cada jogador do Flamengo. Aliás, o sorrisão esteve com o jogador até na coletiva de imprensa, em que esteve ao lado do técnico Tite.

Familiares emocionados

Se no gramado Léo Ortiz fez o seu papel como jogador, na arquibancada seus familiares apoiaram o zagueiro até o fim. Ao término da partida, a emoção tomou conta de Guilherme Alf, marido de Fernanda Ortiz, irmão do rubro-negro, fez uma postagem emocionado com a estreia do zagueiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gol, sorriso no rosto e família emocionada: veja como foi a estreia de Ortiz pelo Flamengo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.