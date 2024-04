Medel deseja e acredita em título do Vasco no ano

O zagueiro Gary Medel está sedento por título. Capitão do Vasco, o chileno concedeu entrevista ao “TNT Sports”, que publicou nesta quinta-feira (11) um trecho da conversa com o Pitbull.

Nela, o jogador de 36 anos revela que quer ser campeão ainda em 2024 pelo Cruz-Maltino. Perguntado se era possível conquistar tal feito, o chileno disse, então, acreditar na possibilidade.

“Quero um título pelo Vasco. Faz muito tempo que o Vasco não ganha e esse é o objetivo. Sim, é possível. Tudo é possível. Temos que focar, mentalizar, vai ser um ano muito duro, tem muitas equipes muito boas, com muitos jogadores bons. Então vai ser difícil, mas é possível”, revelou.

O Vasco ainda está vivo na Copa do Brasil e tem pela frente a disputa do Campeonato Brasileiro, que não conquista desde 2000. A estreia do time na competição acontece neste domingo (14), contra o Grêmio, em São Januário.

Já na competição de mata-mata, vencida pela única e última vez pelo Vasco em 2011, a equipe se encontra na terceira fase. O sorteio para definir os confrontos ainda não tem, porém, data confirmada.

O que se sabe, no entanto, é que o Gigante da Colina enfrentará um dos seguintes times: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará ou Cuiabá.

Segundo o calendário de competições da CBF, a terceira fase terá seu jogo de ida no dia 1º de maio. Já a volta será no dia 22 do mesmo mês, quando serão definidos, assim, os 16 times das oitavas de final.

