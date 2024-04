Joia do Flamengo estreia bem na Libertadores e brinca sobre assistência: ‘Igual ao Google’

Lorran teve participação decisiva na vitória do Flamengo diante do Palestino por 2 a 0 no Maracanã. O meio-campista de 17 anos entrou em campo no decorrer do segundo tempo e deu uma bela assistência para Léo Ortiz no segundo gol rubro-negro.

ACHOU IGUAL GOOGLE, LORRAN! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/lqW7fHLDo4 — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2024

Estreia de Lorran na Libertadores

O meia é um dos destaques das categorias de base do clube e vem sendo monitorado por Tite nesta temporada. O jogador estreou profissionalmente em janeiro de 2023 e participou das primeiras rodadas do Carioca de 2024. O atleta, no entanto, nunca havia disputado um jogo de Libertadores no clube.

Lorran foi campeão pelo Flamengo da Libertadores Sub-20 no mês passado. O meia atuou na final diante do Boca Juniors e ainda marcou um dos gols do título. O jogador, no entanto, nunca havia jogado na edição profissional da competição. O jogo de quarta-feira (10/04), dessa forma, ficará eternamente marcada na memória do jovem.

Joia do Flamengo

Com apenas 17 anos, Lorran é uma das principais joias do Flamengo. O meio-campista tem contrato no clube até dezembro de 2025 e conta com uma multa rescisória bem alta. O jogador vem sendo utilizado por Tite neste começo de ano e deve adquirir mais minutagem no decorrer da temporada.

Aliás, o Flamengo entra em campo neste domingo (14/04), diante do Atlético-GO, às 16h (de Brasília), no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão 2024. Após estrear com pé direito na Libertadores, Lorran deve viajar para Goiânia e ficar como opção no banco de reservas.

