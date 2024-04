Botafogo x Atlético-GO: saiba como comprar ingresso

O Botafogo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para a partida diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão 2024. Afinal, os times se enfrentam na próxima quinta-feira (18/04), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada do campeonato.

Os sócios alvinegros contam com prioridade e desconto na compra dos ingressos. A venda iniciou nesta quinta-feira (11/04). Os torcedores podem adquirir as entradas no site oficial do clube ou comprar bilhetes nos pontos de venda físicos.

LEIA MAIS: Rafael revela que pretende se aposentar no fim de 2024: ‘Não vou mudar de ideia’

Botafogo x Atlético-GO

Atenção para a ordem de abertura de ingressos: Plano Glorioso (10/04 – 15h); Plano Alvinegro (11/04 – 10h); Plano Preto (12/04 – 15h); Plano Branco (12/04 -18h); Público Geral – Online (13/04 – 10h); Venda Física (16/04 – 9h).

SETORES EM FUNCIONAMENTO:

Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior (Botafogo)

ATENÇÃO: O acesso ao estádio será encerrado aos 5 minutos do segundo tempo.

VALORES DOS INGRESSOS

Setor Leste Inferior Inteira: R$100 / Meia R$50

CAMISA 7

Glorioso – Grátis – Check-in

Alvinegro – Grátis – Check-in

Alvinegro Off Rio – R$20

Preto – R$40

Branco – R$50

Setor Leste Superior

Inteira: R$60 / Meia: R$30

CAMISA 7

Glorioso – Grátis – Check-in

Alvinegro – Grátis – Check-in

Alvinegro Off Rio – R$12

Preto – R$24

Branco – R$30 Setor Oeste Inferior

Inteira: R$150 / Meia: R$75

CAMISA 7

Glorioso – Grátis – Check-in

Alvinegro – Grátis – Check-in

Alvinegro Off Rio – R$30

Preto – R$60

Branco – R$75 Ponto de venda física Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

Terça-feira (16/04): 9h às 17h

Quarta-feira (17/04): 9h às 17h General Severiano

Terça-feira (16/04): 9h às 17h

Quarta-feira (17/04): 9h às 17h GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios. Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento nos pontos de venda do Estádio Nilton Santos e General Severiano, a partir das 9h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento. MEIA-ENTRADA

Obrigatório documento que comprova benefício. Documento oficial com foto no momento da compra e no momento do acesso ao Estádio. (Limitado a 40% da carga de ingressos vendáveis.) BIOMETRIA FACIAL

Torcedores que adquirirem ingresso para os setores LESTE INFERIOR E LESTE SUPERIOR dessa partida, terão a OPÇÃO de acessar o estádio utilizando a biometria facial. Para isso, é ESSENCIAL realizar o cadastro prévio através do site botafogo.com.br/biometria. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

