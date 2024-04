A ex-BBB Fernanda Bande esteve no Macaranã, na noite da última quarta-feira (10), e acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Palestino por 2 a 0, pela Copa Libertadores. No entanto, um detalhe fora das quatro linhas que chamou atenção.

A ex-bbb postou várias fotos e vídeos. Em um deles, ela imitou a comemoração de Gabigol. Vale lembrar que ela adotou o gesto dentro do programa da Globo e também tem brincado com a situação fora da casa.

No entanto, Gabigol reagiu à foto. O atacante comentou a publicação com emojis de coração preto e vermelho.

Fernanda, todavia, não deixou barato. Ela também respondeu o comentário. “Faltou você para fazer o muque comigo”, disse. O assunto automaticamente gerou repercussão nas redes sociais.

Off: uma pena que a Fernanda não vai conhecer o Gabigol, ela ia adorar fazer o muque do lado dele https://t.co/xLl129QFa3 pic.twitter.com/LOVmDl2srn — ro (@uslimax) April 11, 2024

Gabigol não pôde comparecer ao Maracanã por estar suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. A defesa do jogador do Flamengo entrou com efeito suspensivo para ele seguir atuando enquanto não ocorre o julgamento no CAS, na Suíça. Dessa maneira, o camisa 10 não pode frequentar o Ninho de Urubu e precisa seguir com suas atividades físicas em casa, com orientação de profissionais do Rubro-Negro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gabigol interage com ex-BBB durante jogo do Flamengo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.