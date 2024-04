CBF anuncia novo naming rights do Brasileirão 2024 nesta sexta-feira

A Série A do Brasileirão terá um novo novo naming rights em 2024. O lançamento acontece nesta sexta-feira (12/04), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Brasileirão 2024

Além da divulgação oficial do novo naming rights, este evento também servirá para apresentar as diversas novidades desta edição. O campeonato inicia neste fim de semana e só termina no começo de dezembro. Ao todo, serão sete meses de competição.

O Brasileirão de 2024 segue com 20 clubes participantes e promete fortes emoções aos amantes de futebol. Os seis melhores colocados se classificam para Libertadores. Os quatro piores, no entanto, são rebaixados para segunda divisão.

O campeão do campeonato receberá uma premiação de cerca de R$50 milhões. O valor varia de acordo com as colocações dos clubes. Os quatro rebaixados para Série B são os únicos clubes que não recebem bonificações depois da competição.

