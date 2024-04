Jogador do Al-Ittihad leva chicotadas de torcedor na final da Supercopa saudita

No fim do jogo em que o Al-Ittihad perdeu por 4 a 1 para o Al-Hilal na final da Supercopa saudita, nesta quinta-feira (11/4), ocorreu um fato absurdo. Neste duelo que ocorreu no Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o atacante Hamdallah, que fez o gol do Ittihad, teve um gol anulado e foi o mais perigoso jogador do time de Benzema, recebeu muitas vaias de torcedores que estava nas próximidadas da entrada do túnel dos vestiários. O marroquino, revoltado, resolveu jogar a água que estava numa garrafinha na direção do mais exaltado. Mas, aí, o impensável. O torcedor sacou um chicote e acertou o atacante duas vezses. Enfim, ambos foram contidos. Veja o vídeo:

AGRESSÃO! Hamdallah, do Al-Ittihad, levou chicotadas depois de jogar água em torcedor. Reproduçãopic.twitter.com/EmFVTLRtmE — Goleada Info (@goleada_info) April 11, 2024

Quem é Hamdallah

O atacante marroquino Hamdallah tem 33 anos. Defendeu a sua seleção na Copa de 2022 (foi semifinailista). Foi contratado pelo Al-Ittihad nesta temporada, Antes, estava em outro time saudita, o Al Nassr.

Ittihad perde a coroa

O Ittihad era o atual campeão. No jogo desta quinta, levou um gol logo aos quatro minutos, de Malcom. Mas Hamdallah empatou de pênalti (que ele mesmo sofreu). Contudo, o Hilal fez 2 a 1 com Al- Dawsari ainda no primeiro tempo. Depois de Hamdallah ter o gol anulado aos 16 da etapa final, o Hilal ampliou, já na reta final. Tentos de Malcom e Nasser Al Dawsari. Esta foi a quarta conquista do Hilal na Supercopa e levou o time ao 34º triunfo seguido. Dessa forma, amplia seu recorde mundial. Neymar, que está machucado, viu o jogo do Hilal das tribunas.

