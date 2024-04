Filhos de Harry Kane sofrem acidente na Alemanha

Três dos quatro filhos do centroavante Harry Kane, do Bayern, ficaram feridos em acidente de carro perto de Schäftlarn, distrito de Munique. De acordo com o jornal “Bild”, o fato aconteceu na última segunda-feira (8).

O acidente ocorreu após um Renault tentar uma ultrapassagem na estrada e colidir de frente com um Mercedes, veículo onde estavam os filhos do craque do Bayern de Munique.

No momento da batida, os quatro filhos de Harry Kane estavam no automóvel. Porém, um escapou sem ferimentos. Por outro lado, Louis, de três anos, Vivienne, de cinco, e Ivy, de sete, precisaram de atendimento.

Segundo a publicação do “Bild”, ao todo, oito pessoas foram encaminhadas aos hospitais da região para realizar exames. A estrada ficou interditada por duas horas após o acidente para a limpeza da pista.

Harry Kane em Londres

Quando a batida entre os veículos ocorreu, Harry Kane estava a caminho de Londres com o Bayern de Munique para encarar o Arsenal, na Champions League.

Embora demonstrasse preocupação com os familiares, o atleta conseguiu ter um psicológico forte para entrar em campo e ajudar seus companheiros. No empate por 2 a 2, ele anotou um dos gols do time bávaro.

