O Sport começou 2024 com o astral bem mais elevado que terminou 2023. Campeão pernambucano no fim de semana, o Leão também garantiu, nesta quarta-feira (10), a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. Cenário bem diferente com o sétimo lugar na Série B do Brasileirão, quando deixou de conquistar o acesso mesmo depois de muitas rodadas no G-4. De acordo com o presidente Yuri Romão, os erros do passado deixaram importantes lições, que o clube procurou absorver:

“Não sou de lamentar o que já aconteceu. Prefiro trabalhar firme para que, da próxima vez, o objetivo seja alcançado. Apostamos em um técnico desconhecido por aqui, mas que já era monitorado por nós há algum tempo. Além disso, na reformulação do elenco, trouxemos atletas que pudessem se encaixar não só no modelo de jogo do treinador, mas também jogar um futebol que nosso torcedor exige. Ficou a lição de que precisamos estar muito atentos ao dia a dia do elenco e promover maior interação com a comissão técnica”.

Também nesta quarta, o Sport cumpriu o último jogo da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na altura, o Leão pegou oito jogos sem torcida por causa do ataque de membros de uma organizada à delegação do Fortaleza. Mas o Pleno do Tribunal diminuiu a pena para quatro jogos e o Rubro-Negro considera que já cumpriu a punição. Para Yuri Romão, uma importante vitória fora de campo.

“Vemos a diminuição da pena com bons olhos. Demonstramos, através de documentos, tudo o que o clube fez e continuará fazendo para cumprir seu papel como mandante, afim de garantir a segurança na parte que lhe cabe”, afirma o mandatário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Sport aprendeu lições após fracasso na Série B, diz presidente apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.