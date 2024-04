Betis x Celta de Vigo: escalações e onde assistir

A 31ª rodada do campeonato espanhol terá o pontapé inicial nesta sexta-feira (12) com o duelo entre Real Betis e Celta de Vigo. O jogo acontece no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Betis

Na 8ª colocação do torneio nacional, o Betis ainda sonha em brigar por vagas em competições continentais na próxima temporada. Embora não vença há quatro partidas, o time comandado por Mauricio Pellegrini espera quebrar a seca de triunfos dentro do seu estádio.

A principal esperança do time é o brasileiro Willian José, que está confirmado no comando de ataque e espera corresponder a expectativa.

Como chega o Celta de Vigo

Diferente do seu rival, o Celta de Vigo entra em campo com o objetivo de escapar das últimas colocações e, consequentemente, fugir do rebaixamento.

O time é o primeiro fora do Z-3 e apenas o triunfo é capaz de passar alguma tranquilidade ao elenco para acompanhar a jornada ao longo do fim de semana.

Real Betis x Celta de Vigo

31ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 12/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

BETIS: Silva; Ruibal, Pezzella, Riad e Vinicius; Rodríguez, Isco, Fornals, Fekir e Perez; Willian José.

CELTA DE VIGO: Guaita; Mingueza, Starfeit e Dominguez; Alarez Antunes, Sotelo, Beltran e Sanchez; Aspas, Bamba e Larsen.

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

