O atacante Endrick está relacionado pelo Palmeiras para o primeiro compromisso em casa pela Libertadores-2024. Ele atendeu a um pedido do técnico Abel Ferreira para ser inscrito na partida, mesmo ficando como opção no banco de reservas. O jogo ocorre logo mais, às 21h (de Brasília), contra o Liverpool-URU, no Allianz Parque.

O camisa 9 só entrará em campo caso a equipe encontre dificuldades, e o treinador enxergue a necessidade de utilizar o jovem.

Por outro lado, duas outras joias iniciará entre os titulares. Luiz Guilherme começa jogando pela 18ª vez em 35 jogos, enquanto Estevão fará seu sétimo jogo pelo Verdão, a primeira vez entre os 11 iniciais.

Um provável Palmeiras para a partida diante do Liverpool tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Rony e Flaco López.

A programação do clube estabelecia que Endrick desse início a um período de 20 dias de tratamento em relação a um edema muscular na coxa direita ocorrido enquanto estava a serviço da Seleção Brasileira. O incômodo se agravou após o jogador atuar na segunda partida da decisão do Paulistão.

A tendência é a de que Endrick esteja ausente dos jogos diante de Vitória e Internacional, pelas rodaddas iniciais do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com joias entre titulares, Palmeiras está escalado para enfrentar Liverpool-URU apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.