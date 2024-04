Arthur Jorge vê margem de melhora para o Botafogo

O técnico Arthur Jorge não viu a derrota do Botafogo por 1 a 0 diante da LDU, em Quito, no Equador, nesta quinta-feira (11), pela Libertadores, como terra arrasada. Pelo contrário, apesar de ser o segundo revés consecutivo em duas rodadas da competição, o treinador viu bons momentos do time durante o jogo. Dessa forma, disse acreditar que o nível das atuações alvinegras subirá já nas próximas partidas. Assim, enxerga o futuro próximo de maneira positiva.

“Saímos daqui frustrados com o resultado, todavia sabemos que podemos e que faremos muito melhor no futuro. Temos que trabalhar em cima do tempo, mas com a consciencia de que há margem para podemos fazer melhor. Essa, aliás, é uma obrigação”, projetou.

Em seguida, o técnico disse que viu bons momentos do time em campo, em especial no segundo tempo: “Estou satisfeito com o que procuraram fazer, com a entrega e o empenho no desepenho da missão. Mas o que definine é o resultado. Fizemos coisas boas mas cometemos erros que castigam nesse nível de enfrentamento. Acredito no que tenho ao meu serviço e que podemos fazer muito melhor. Equipe vai procurar fazer melhor já no próximo jogo”.

Arthur Jorge reclama do primero tempo

Ao comentar sobre o primeiro tempo ruim do time, o técnico disse que também não gostou do que viu. Além disso, afirmou que a má atuação na primeira etapa acabou sendo a maior responsável pela derrota, sem colocar o mau resultado na conta da altitude da capital equatoriana.

“Na primeira parte cometemos muitos erros. Levamos gol na cobrança de lateral e neste nível de competição não é aceitavel. contudo, melhoramos muito no segundo tempo, fomos mais capazes. Os jogadores procuraram tentar fazer o que foi pedido”, explicou.

Por fim, Arthur Joge disse que as esperanças de classificação estão vivas, apesar do início com zero ponto em dois jogos: “Os objetivos vamos avaliar em função do que falta jogar. Faltam quatro partidas e a margem de erro é cada vez menor. Sendo assim, temos que pensar que o próximo jogo. Precisamos vencer para redefinir e repensar onde podemos chegar como equipe”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Arthur Jorge vê margem de melhora para o Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.