Inter vira chave após tropeço na Sula e inicia preparação para estreia no Brasileiro

O elenco do Internacional se reapresentou aos treinos após o decepcionante empate sem gols frente ao Real Tomayapo-BOL, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Na tarde desta quinta-feira (11), o grupo colorado passou a focar na estreia pelo Campeonato Brasileiro, que ocorrerá contra o Bahia, no sábado.

Os titulares na partida diante da equipe boliviana fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores realizaram atividades com bola no gramado do CT Parque Gigante.

O técnico Eduardo Coudet comandará mais um treinamento para fazer os últimos ajustes antes do primeiro desafio dos gaúchos na competição nacional.

O Colorado precisará dar uma resposta rápida aos seus torcedores, já que o duelo terá diante dos baianos será mais uma vez no Beira-Rio. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre.

Sem saber o que é vencer há quatro partidas (foram três empates e uma derrota), o Internacional sequer chegou à decisão estadual. Além disso, corre o risco de não se classificar na Sul-Americana, já que somente o vencedor de cada grupo avança à próxima fase.

