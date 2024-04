Cruzeiro dá um vexame e empata com Alianza-COL após abrir 3 a 0

O Cruzeiro passou por mais um vexame nesta quinta-feira (11/4). Em jogo pela 2ª rodada do Grupo B da Sul-Americana, no Mineirão, deu um show nos primeiros 20 minutos, quando abriu 3 a 0. Contudo, no segundo tempo, o penúltimo colocado do colombiano arrancou o empate que parecia improvável. Lucas Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira fizeram os gols do Cruzeiro. Mas Battala (dois, o segundo um frango de Rafael Cabral) e Figueroa, este aos 50 da etapa final, deixou tudo igual.

A Raposa – que estreou o técnico Fernando Seabra – vai aos dois pontos no Grupo B. A Católica de Quito, lidera com quatro pontos. O La Calera-CHL vem a seguir, com três pontos. Mas o Alianza é o lanterna, com um.

Cruzeiro impecável nos primeiros minutos

O Cruzeiro tentou se impor nos primeiros minutos, conseguindo a primeira chance ao cinco, numa cabeçada de Dinneno após cruzamento do lateral-direito William. Entretanto, aos sete, saiu o gol. Arthur Gomes puxou a jogada pela esquerda, foi para o meio e rolou para Lucas Romero bater de de fora da área abrindo o placar. Aos 12, escanteio cobrado por Matheus Periera na cabeça de Zé Ivaldo e Raposa 2 a 0 no placar. Estava fácil demais. Assim, aos 19, Matheus Pereira, de cabeça, ampliou o placar diante de uma atônita equipe colombiana. Gol insólito. O cruzamento da esquerda de Arthur Gomes parecia perdido. Afinal, o craque cruzeirense estava quase sem ângulo. Contudo, a bola pegou efeito e entrou.

Raposa dá vexame na etapa final

O bom futebol que o Cruzeiro mostrou no primeiro tempo sumiu na etapa final. A Raposa perdeu a concentração e, principalmente, errar passes. Aos oito, Zé Ivaldo errou um chute na lateral direita que resultou num presente que Batalla diminuiu. Os erros persistiram. Mateus Vital errou e gerou um contra-ataque perigoso. Aos 21, Rangel acertou a trave cruzeirense.

Não por acaso, a torcida começou a vaiar a equipe. Seabra até que tentou mudar um pouco a cara do time, trocando os laterais, mas a insegurança era evidente. E, aos 34 veio o drama, uma jogada pela esquerda rodou a área e Rangel chutou para conclusão final de Batalla. A bola estava nas mçãos de Rafael Cabral, que deixou passar num frangaço. E se o goleiro era o mais vaiado mesmo mal tendo o que defender, imagine depois de um frangaço. Aos 50, o vexame se consolidoui. Orozco cobrou uma falta pelas esquerda e Figueroa cabeceou sem marcação, fazendo o 3 a 3. Por quatro minutos o VAR analisou se o zagueiro estava ou não impedido. Enfim, gol validado. Empoate que foi um vexame. E tome vaia.

CRUZEIRO 3×3 ALIANZA PETROLERA-COL

Copa Sul-Americana-2024 – 2ª rodada do Grupo F

Data: 11/4/2024

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Gasolina, 15’/2ºT), Zé Ivaldo, Neris e Marlon (Kaiki, 15’/2ºT); Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes, 22’/2ºT), Matheus Pereira e Mateus Vital (Ramiro, 22’/2ºT); Arthur Gomes (Gabriel Veron, 38’/2ºT) e Dinenno. Técnico: Fernando Seabra

ALIANZA PETROLERA: Graziani; Navarro, Figueroa, Franco e Saldanã; Meza (Colpa, 18’/2ºT), Manjarres (Orozco, 27’/2ºT), Castillo, Batalla (Contreras, 44’/2ºT), Mayer Gil (Acosta, 27’/2ºT); Rangel (Blanco, 44’/2ºT). Técnico: Hubert Bohert

Gols: Lucas Romero, 7’/1ºT (1-0); Zé Ivaldo, 12’/1ºT (2-0); Matheus Pereira, 19’/1ºT (3-0); Batalla, 8/2ºT (3-1); Batalla, 34’/2ºT (3-2); Figueroa, 51’/2ºT (3-3)

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Derlis López (PAR)

Cartões amarelos: Marlon (CRU); Manjarres (ALZ)

