Bahia anuncia a contratação do meio-campista Carlos De Pena, ex-Inter

O Bahia anunciou, na noite desta quinta-feira, a contratação do meio-campista uruguaio Carlos De Pena. O jogador, que estava no Internacional, assinou contrato até o final de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

O jogador de 32 anos já iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo. Ele se junta, portanto, a outros nomes para o meio-campo tricolor: Acevedo, Sidney, Rezende, Jean Lucas, Caio Alexandre, Yago Felipe, Thaciano, Cauly, Everton Ribeiro, Luciano Juba e Roger.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Carlos De Pena acumula passagens pelo futebol inglês (Middlesbrough), espanhol (Real Oviedo) e ucraniano (Dínamo de Kiev). Sua chegada ao Internacional ocorreu em 2022 e, de lá prá, foram 11 gols em 102 partidas.

Na temporada atual, perdeu espaço. Tanto que entrou em campo apenas em cinco jogos do Campeonato Gaúcho e fez um gol.

