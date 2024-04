Lembra? Veja a escalação do Vasco na estreia no último Brasileirão

Faltam apenas dois dias para a esperada estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. No domingo (14), o Cruz-Maltino encara o Grêmio, em São Januário, pela primeira rodada da competição.

E, falando nisso, relembraremos aqui, então, a #1 do Brasileirão de 2023. Na ocasião, vitória por 2 a 1 do time da Colina sobre o Atlético-MG, em pleno Mineirão, no dia 16 de abril.

Você saberia dizer, torcedor, quantos jogadores que estiveram presentes naquele duelo seguem no Vascão? Dentre os 11 titulares e os 12 reservas (23 ao todo), somente sete permanecem em São Januário.

À época, em sua primeira Série A desde que virou SAF, o Vasco vinha de eliminações no Carioca (Flamengo, semifinal) e Copa do Brasil (ABC, segunda fase). E a expectativa não era animadora, já que enfrentava fora de casa o forte time do Atlético-MG.

Mas, logo com dez minutos, o Vasco já vencia por 2 a 0. Os crias Andrey Santos (de cabeça) e Gabriel Pec fizeram para os visitantes, que precisaram segurar uma pressão absurda, já que Maurício Lemos descontara nos acréscimos do primeiro tempo.

Na etapa final, uma das primeiras grandes atuações de Léo Jardim, que fez boas defesas e, dessa forma, evitou o empate atleticano. Foram 26 finalizações do Galo, sendo dez no gol, contra apenas sete do Vasco (três ao alvo).

Na sequência, porém, o Gigante da Colina engrenou um período com dez jogos sem vencer, culminando na demissão do então técnico Maurício Barbieri. Assim, o Vasco precisou suar a camisa para chegar às últimas rodadas com chance de permanência na Série A.

Relembre a escalação do Vasco

Léo Jardim

Puma Rodríguez

Robson*

Léo

Lucas Piton

Jair

Rodrigo

Andrey Santos*

Gabriel Pec*

Alex Teixeira*

Pedro Raul*

Técnico: Maurício Barbieri

Subs: Paulo Vitor*, Barros*, Marlon Gomes*, Galarza* e Figueiredo*

Reservas não utilizados: Ivan*, Paulinho Babilônia, Capasso*, Miranda*, Orellano*, Rwan Cruz* e Eguinaldo*

*Jogadores que já saíram do Vasco, seja emprestados, vendidos ou empréstimos encerrados.

Os atletas que seguem no Cruz-Maltino, aliás, são: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Léo, Lucas Piton, Jair, Rodrigo e Paulinho Babilônia.

