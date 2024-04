Santos trabalha para aliviar folha salarial e montar elenco para a Série B

Apesar do vice-campeonato paulista, o Santos vai passar por uma pequena reformulação em seu elenco, de olho no principal objetivo do ano; a disputa da Série B do Brasileiro. Mas, antes disso, a diretoria deseja enxugar a folha salarial e manter um time competitivo para buscar o acesso.

De abril até o fim da temporada, a meta implica em não estourar o atual orçamento. Assim, a ideia é diminuir a folha salarial do elenco em ao menos R$ 8 milhões e dar mais chance aos garotos da base. Além disso, a saída de alguns jogadores também pode resultar na chegada de novos reforços pontuais na abertura da janela de transferências. Para isso, o Peixe deseja abrir espaço em seu cofre antes de realizar contratações.

Nos últimos dias, o Santos acertou a saída do zagueiro Messias, para o Goiás, e do lateral-direito Hayner, para o Vitória. Além disso, rescindiu o contrato do atacante Marcelinho. Por fim, Felipe Jonatan deve deixar o clube e ir para o Fortaleza, em uma troca que resulta na vinda de Escobar, do Leão do Pici, para a Vila Belmiro.

Durante a premiação do Campeonato Paulista, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, disse que o Santos vai trazer ao menos mais três jogadores para a série B. Contudo, ele não revelou os nomes e nem as posições.

Presidente do Santos quer reforços pontuais para a Série B

Por fim, Marcelo Teixeira disse que não gostaria de mexer no atual elenco, mas as propostas vindas da Série A e a possibilidade de rejuvenescer o grupo, dando espaço para meninos da base, pesaram na decisão.

“Vamos respirar financeiramente até setembro. Não pretendemos negociar jogadores. Noto comentários sobre saídas. Mas, quem esteve conosco no vestiário, pôde perceber que todos estão determinados com o objetivo traçado. Ao contrário do que possam ser saídas, queremos reforços pontuais”, disse o mandatário.

Nos próximos dias, o Peixe deve fazer movimentações importantes no mercado. O clube tem interesse no atacante Maceió, da Portuguesa, e no meia Patrick, do Atlético. Além disso, estuda a possibilidade de negociar com o atacante Alexandre Pato, sem clube no momento.

