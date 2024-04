Campeão da Libertadores Sub-20, Lorran impressiona na primeira oportunidade com Tite

O atacante Lorran, a grande promessa, atualmente, do Flamengo, recebeu a sua primeira oportunidade com Tite na noite de quarta-feira (10), na vitória por 2 a 0 contra o Palestino. O jogador de 17 anos, aliás, teve papel importante na partida válida pela Libertadores, afinal, foi dele a assistência para o gol de Léo Ortiz, o segundo do confronto.

Campeão da Libertadores Sub-20, sendo o grande nome da conquista rubro-negra (com assistência e gol na final), Lorran começou a partida contra o Palestino no banco de reservas. Tite o chamou para entrar no lugar de Arrascaeta, principal armador rubro-negro, aos 39 minutos do segundo tempo. Mas, apesar da reta final da partida, ele precisou de apenas um minuto para entrar na história.

Foi Lorran que cobrou o escanteio que originou o segundo gol do Flamengo, com Léo Ortiz. Com isso, ele se tornou o jogador mais jovem a dar assistência com a camisa rubro-negra pela competição. Anteriormente, ele já tinha conquistado a marca de atleta mais jovem a marcar um gol pelo time profissional do Mais Querido.

Aliás, além da assistência, os números de Lorran, divulgados pelo “Sofascore”, contra o Palestino demonstram que, apesar do pouco tempo em campo, a joia rubro-negra deu conta do recado. Confira!

– uma assistência

– dois passes decisivos

– dois desarmes

– dois cruzamentos certos (2/2)

– três duelos ganhos (3/4)

– um drible certo (1/1)

Contrato com o Flamengo

Lorran tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2025. A multa rescisória do jogador é avaliada em 50 milhões de euros (R$ 274,82 milhões).

