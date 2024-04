Um dos principais jogadores do Vasco no primeiro trimestre, Léo recuperou o bom futebol e seu espaço com Ramón Díaz. Assim, o defensor está pronto para ajudar a equipe, que estreia no Campeonato Brasileiro no domingo (14), às 16h (de Brasília), diante do Grêmio, em São Januário. Com o bom rendimento, o zagueiro tem atraído o interesse de outros clubes. A informação é do portal “ge”.

Nos últimos dias, portanto, o Pumas, do México, procurou o jogador, porém ainda não fez uma proposta oficial. No momento, foi apenas uma sondagem para buscar informações e sinalizar o interesse inicial para o restante da temporada.

Vale lembrar que o Cruz-Maltino comprou o atleta por R$ 16 milhões no ano passado. Dessa forma, a tendência é que o Pumas faça uma investida na segunda janela de transferência.

Antes de sua demissão, Alexandre Mattos havia feito contato com o estafe do defensor para uma possível renovação de contrato. Apesar disso, o interesse continua e conversas devem aquecer nos próximos dias, visto que o atleta tem contrato até dezembro de 2025.

Por fim, Léo, de 28 anos, conseguiu estabelecer uma forte relação desde que chegou ao Vasco e foi titular em boa parte da temporada passada. Atualmente, é titular absoluto sob o comando de Ramón Díaz, com 12 partidas e um gol em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Léo, do Vasco, desperta interesse do Pumas, do México apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.