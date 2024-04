Maycon e Palacios estão próximos de voltar a atuar pelo Corinthians

O Corinthians está muito próximo de ter dois retornos importantes para o restante da temporada. Isso porque o volante Maycon e o lateral-esquerdo Diego Palacios treinaram com bola em uma parte do último treinamento. Assim, eles se aproximam de voltar a atuar com a camisa do Timão.

A equipe de António Oliveira está em preparação para encarar o Atlético-MG, neste domingo (14), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão. A dupla participou de parte das atividades com o restante do elenco e depois fez complementos com os preparadores físicos, visando o retorno ao time. Apesar disso, a presença dos dois no duelo contra o Galo ainda é uma incógnita.

Palacios não atua desde sua estreia com a camisa do Corinthians. O lateral-esquerdo se machucou no duelo contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Ele teve constatado uma lesão no joelho esquerdo e desde então não entra em campo. Durante este período, António Oliveira vem utilizando Hugo e Matheus Bidu, mas os dois ainda não convenceram. Assim, o retorno do equatoriano gera uma certa expectativa.

Por outro lado, Maycon também se machucou no duelo contra o São Bernardo, mas pela Copa do Brasil. O volante sentiu ainda no aquecimento e não teve condições de atuar desde então. Ele vem sendo substituído pelo jovem Breno Bidon e o argentino Fausto Vera.

Nesta sexta-feira, o técnico António Oliveira deve esboçar o time titular para a estreia no Brasileirão. Maycon e Palacios, apesar da evolução na recuperação, ainda devem ser desfalques no fim de semana.

