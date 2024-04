A demissão de Alexandre Mattos completou vinte dias, e desde então o Vasco ainda não anunciou um novo diretor de futebol. Em meio à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo (14), às 16h (de Brasília), diante do Grêmio, em São Januário, um nome tem auxiliado na pasta. Trata-se de Clauber Rocha, que gerencia os processos no CT Moacyr Barbosa.



Enquanto isso, a 777 Partners segue na busca por um novo diretor e quer um nome que se encaixe aos processos da empresa, dona de 70% da SAF cruz-maltina.

Além da presença de Clauber, que tem cuidado de perto de toda logística da equipe, o CEO Lúcio Barbosa também tem ido ao CT com mais frequência. O profissional tem sido o responsável direto pelas negociações em curso, antes da rodada inaugural da competição nacional.

Nesse sentido, o profissional atuou como supervisor de futebol do Vasco até dezembro de 2023, quando assumiu como gerente. Antes de chegar ao clube carioca, teve passagens por Botafogo, CBF, Corinthians e também pela base do clube cruz-maltino.

Na ausência de Mattos, Clauber viajou com a delegação para o Uruguai na pré-temporada. Ele também apresentou alguns reforços no início do ano, como João Victor.

O gerente tem coordenado a logística das atividades do futebol. Isso inclui, entre outras coisas, o transporte dos jogadores, equipe técnica e equipamentos para treinos e competições.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Clauber Rocha gerencia futebol do Vasco, que segue na busca por diretor apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.