Thiago Santos, do Fluminense, tem lesão muscular na coxa constatada

Na véspera da estreia pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem mais um problema na extensa lista de jogadores presentes no Departamento Médico. Trata-se de Thiago Santos, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda constatada após a realização de exames. Dessa forma, o atleta já iniciou tratamento no Centro de Treinamento Carlos Castilho.

“Thiago Santos sentiu dores na coxa esquerda durante o treino da última quarta-feira (10/04). Após a realização de exames, foi detectada uma lesão muscular. O atleta já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho”, publicou o clube.

O Tricolor de Laranjeiras entra em campo neste sábado (13), às 21h (de Brasília) para medir forças com o Red Bull Bragantino, no Maracanã. No entanto, a tendência é que Fernando Diniz não possa contar com os atletas que desfalcaram a equipe diante do Colo-Colo- pela Libertadores, em virtude de suas respectivas lesões.

O comandante não terá Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra a equipe chilena. Além disso, não terá Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito, e Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo.

Manoel, por sua vez, sofreu lesão no tornozelo esquerdo, enquanto Keno, que também lesionou o tornozelo esquerdo. Já Renato Augusto sofreu lesão na panturrilha esquerda e está em transição para os trabalhos com o grupo. Assim, a participação do trio na estreia é bem difícil.

Por outro lado, o atacante John Kennedy e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa estão aptos e podem estar em campo contra o Massa Bruta. Ambos cumpriram suspensão nos dois primeiros jogos da Libertadores.

