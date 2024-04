Morelos decepciona, e Santos estuda rescisão de contrato

O atacante Morelos pode estar com os dias contados no Santos. Em preparação para o início da Série B, o colombiano perdeu espaço após um desempenho ruim no Campeonato Paulista e não está nos planos do técnico Fábio Carille. A intenção do Peixe agora é buscar um novo clube para o jogador ou, em caso mais extremo, rescindir o contrato.

Morelos decepcionou a comissão técnica neste início de 2024. O desempenho abaixo do esperado no Estadual e a dificuldade em alcançar sua melhor forma física durante os treinamentos prejudicaram o jogador em ter mais oportunidades no Peixe. Neste ano, ele marcou dois gols e distribuiu uma assistência, em 11 partidas.

A decepção aumenta por conta do esforço do Santos em manter o jogador no elenco. Afinal, a diretoria negociou uma redução salarial drástica com o colombiano e ofereceu o teto salarial de 2024, na casa dos R$ 350 mil. Além disso, ele receberia R$ 10 mil a cada gol marcado na temporada. Contudo, nem mesmo o novo contrato fez com que o jogador mostrasse mais vontade no dia a dia.

Assim, o objetivo do Santos, no momento, é diminuir sua folha salarial e conseguir negociar um dos jogadores que mantêm um dos maiores vencimentos do plantel, algo que ajudaria neste momento. Na eventualidade do atacante não encontrar um novo lugar, o Santos estuda a possibilidade de rescisão. Neste caso, o Peixe teria que pagar todo o contrato ao colombiano ou negociar uma rescisão amigável.

