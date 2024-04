CBF anuncia casa de apostas como patrocinadora do Brasileirão

O Brasileirão está de cara nova! A CBF anunciou, na manhã desta sexta-feira (12), o novo patrocinador da competição. Trata-se da empresa Betano, focada no ramo de apostas esportivas. A marca, com sede em Malta, comprou os “naming rights” da competição por três anos.

Segundo o “Ge”, o valor do contrato gira em torno de R$ 70 milhões a R$ 80 milhões por temporada.

Anteriormente, o Assaí, do ramo atacadista, levava o nome da competição, que agora se chama Brasileirão Betano.

Vale destacar que a Betano já possui os “naming rights” da Série B e da Copa do Brasil. Ou seja, as três maiores competições no cenário nacional. Além disso, estampa a sua marca nos uniformes do Atlético. Anteriormente, tinha parceria com o Fluminense.

