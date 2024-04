Nove recordes do Bayer Leverkusen, que pode ser campeão no domingo

O Bayer Leverkusen joga o futebol mais envolvente da temporada europeia e está 16 pontos à frente do rival Bayern de Munique no Campeonato Alemão. Se vencer o Werder Bremen em casa, no próximo domingo (14), será campeão da Bundesliga. Se empatar e o Bayern não vencer, leva o título da mesma forma.

Aliás, o time também está na final da Copa da Alemanha e nas quartas de final da Liga Europa.

A equipe treinada pelo espanhol Xabi Alonso e que possui nomes como Frimpong, Wirtz e Xhaka já quebrou alguns recordes e ainda tem outros para bater na temporada que já é considerada histórica. Abaixo, o levantamento realizado pelo “Torcedores.com” mostra nove marcas. Confira:

1) Maior sequência invicta da história do futebol alemão

A equipe de Xabi Alonso está há incríveis 42 dois jogos sem perder, somando todas as competições. O recorde bateu com folga a antiga marca, que pertencia ao Bayern de Munique – os bávaros chegaram a ficar 34 jogos sem perder.

2) Vitórias seguidas na Bundesliga

O Leverkusen vem de nove vitórias seguidas no Campeonato Alemão, ultrapassando o recorde do clube na temporada 1999/2000.

3) Maior pontuação da história do clube na Bundesliga

Com a vitória na última rodada, o Bayer quebrou seu recorde histórico de pontos na Bundesliga, atingindo a marca de 76. O recorde anterior foi na temporada 1999/00, quando a equipe bateu 73 pontos.

4) Leverkusen pode quebrar de sequência do Bayern

Com a confirmação do título alemão, o Bayer Leverkusen vai quebrar a sequência de 11 conquistas seguidas do Bayern de Munique, que vence o campeonato desde a temporada 2012/13.

5) Quebra de 31 anos sem vencer um único título

Este é o jejum que amarga o torcedor do Bayer Leverkusen. São 31 anos sem vencer um único título. Por foi chamado várias vezes pelos rivais de “Neverkusen” (alusão do inglês, em tradução da palavra “nunca”). Em 2024, é grande a chance da torcida ganhar três títulos de uma só vez.

6) Possibilidade de o Leverkusen conquista da Tríplice Coroa

Seria a primeira equipe alemã na história a vencer Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League. Deixando a liga alemã de lado, em que a vantagem é de 16 pontos sobre o vice-líder, restam apenas cinco jogos para chegar a esta marca.

7) Leverkusen e a melhor defesa da Europa

Após 28 partidas no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen sofreu apenas 19 gols. É a segunda melhor defesa entre as cinco principais ligas europeias, perdendo apenas para a Inter de Milão, que tomou 15 gols. Até o fim da temporada, o Leverkusen pode acontecer ser a equipe menos vazada da Europa.

8) Melhor saldo de gols da Europa

Após 28 rodadas disputadas, o Leverkusen tem saldo positivo de 50 gols. Nas cinco principais ligas, apenas o Arsenal no Campeonato Inglês (51) e a Inter de Milão no Campeonato Italiano (60) possuem saldo superior.

9) Maior número de gols na história do clube na Bundesliga

Se o clube superar a marca de 88 gols marcados na atual edição da Bundesliga, será a melhor da história do clube. Faltam seis rodadas e vinte gols para o número ser atingido.

