Barboza analisa derrota do Botafogo e mira próximos jogos da Libertadores: ‘Quatro finais’

O Botafogo perdeu para LDU por 1 a 0 em Quito e se complicou de vez na Libertadores. Na visão de Alexander Barboza, os efeitos da altitude foram determinantes para derrota do time no Equador. O Glorioso já disputou duas rodadas da fase de grupos e ainda não conquistou nenhum ponto na competição.

“Sentimos sim, não sei se tanto no primeiro tempo, mas um pouco no segundo, ficamos um pouco cansados. O que mais se sentiu mesmo durante o jogo foi a diferença na velocidade da bola”, disse Alexander Barbosa na zona mista do Estádio Casa Blanca.

O zagueiro, em seguida, rasgou elogios para os equatorianos e comentou sobre os próximos compromissos da Libertadores. Afinal, os jogadores alvinegros disputam mais quatro rodadas na fase de grupos e ainda contam com chances matemáticas de classificação.

“Sabíamos que a LDU era uma equipe forte e iria tentar espaços nas costas dos zagueiros para fazer cruzamentos. Numa distração, lamentavelmente, sofremos o gol que determinou a derrota. Perder um jogo em casa foi duro, hoje também, mas isso é futebol. Sabemos que ainda há quatro finais para jogar”, afirmou Alexander Barbosa.

O Botafogo agora precisa concentrar esforços em outros compromissos da temporada. Afinal, os jogadores alvinegros já entram em campo no próximo domingo (14/04), diante do Cruzeiro, às 17h (de Brasília), no Mineirão, pela primeira rodada do Brasileirão 2024.

