Fluminense já duelou dez vezes contra Bragantino após chegada da Red Bull

O Fluminense estreia neste sábado (13) no Brasileirão-2024 diante do Red Bull Bragantino, no Maracanã. E a equipe de Bragança Paulista é uma “novidade” nestas últimas temporadas. Aliás, vão se encaminhando para seu quinto Brasileirão consecutivo na Série A.

O primeiro acesso aconteceu logo no primeiro ano em que o time do interior paulista foi vendido ao grupo Red Bull, trocando de nome, uniforme e escudo. O Bragantino incorporou o elenco do Red Bull Brasil e, assim, conquistou a Série B de 2019 de maneira brilhante.

Desde então, Flu e Bragantino se enfrentaram dez vezes, sendo oito pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil (2021). O retrospecto? Favorável ao Tricolor carioca. Não só avançou na Copa (terceira fase), como venceu mais duelos pelo Campeonato Brasileiro.

Ao todo são cinco vitórias, dois empates e três derrotas, gerando, assim, um aproveitamento de 56,6%. São 13 gols marcados pelo time das Laranjeiras e dez sofridos – saldo positivo de três.

Jogando como mandante, condição do jogo deste sábado, aliás, o Flu ainda não perdeu e melhora bastante o aproveitamento. Nos cinco jogos em casa, foram quatro vitórias tricolores e somente um empate (86,6%). Quatro destes jogos foram no Maracanã, com apenas um sendo em outro estádio: foi em 2022, no Raulino de Oliveira.

Confira a lista dos jogos

Red Bull Bragantino 2 x 1 Fluminense, quarta rodada Brasileirão 2020

x 1 Fluminense, quarta rodada Brasileirão 2020 Fluminense 0 x 0 Red Bull Bragantino, 23ª rodada Brasileirão 2020

Red Bull Bragantino, 23ª rodada Brasileirão 2020 Fluminense 2 x 0 Red Bull Bragantino, ida terceira fase Copa do Brasil 2021

x 0 Red Bull Bragantino, ida terceira fase Copa do Brasil 2021 Red Bull Bragantino 2 x 1 Fluminense, volta terceira fase Copa do Brasil 2021

x 1 Fluminense, volta terceira fase Copa do Brasil 2021 Red Bull Bragantino 2 x 2 Fluminense, terceira rodada Brasileirão 2021

Fluminense, terceira rodada Brasileirão 2021 Fluminense 2 x 1 Red Bull Bragantino, 22ª rodada Brasileirão 2021

x 1 Red Bull Bragantino, 22ª rodada Brasileirão 2021 Fluminense 2 x 1 Red Bull Bragantino, 19ª rodada Brasileirão 2022

x 1 Red Bull Bragantino, 19ª rodada Brasileirão 2022 Red Bull Bragantino 0 x 1 Fluminense , 38ª rodada Brasileirão 2022

, 38ª rodada Brasileirão 2022 Fluminense 2 x 1 Red Bull Bragantino , nona rodada Brasileirão 2023

x 1 Red Bull Bragantino , nona rodada Brasileirão 2023 Red Bull Bragantino 1 x 0 Fluminense, 29ª rodada Brasileirão 2023

