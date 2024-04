O atacante Harry Kane manifestou-se pela primeira vez após o acidente de carro que deixou seus três filhos mais velhos feridos. Através de um porta-voz, o jogador do Bayern de Munique disse que os meninos “estão bem” e foram levados para um hospital para “check-up de rotina”.

No carro estavam Louis (3), Vivianne (5) e Ivy (7). O veículo foi atingido por outro em um cruzamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os filhos do jogador sofreram “ferimentos leves” por causa do impacto da batida.

O acidente aconteceu na última segunda-feira por volta de 12h15 (de Brasília), em uma estrada no distrito de Munique. Um Renault fazia conversão à esquerda quando colidiu com o Mercedes, onde estavam os filhos do jogador.

Kane, aliás, estava a caminho da Inglaterra, onde o Bayern enfrentou o Arsenal, pelas quartas de finais da Liga dos Campeões. O jogo acabou empatado em 2 a 2.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Harry Kane atualiza estado de saúde dos filhos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.