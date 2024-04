Nesta sexta-feira (12), a 32ª rodada do campeonato italiano foi inaugurada com a vitória da Lazio em cima da Salernitana. No Estádio Olímpico, em Roma, o time da venceu por 4 a 1.

Com o placar dentro de casa, a Lazio chegou aos 49 pontos e fica na 7ª colocação. A Salernitana é a lanterna, com 15 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

O início de jogo foi intenso e a Lazio não perdeu tempo em pressionar o pior time da competição. No talento de Felipe Anderson, o time da casa arrancou o seu gol em belo chute da entrada da área.

Antes dos 15 minutos, a Lazio ampliou com Matías Vecino. A resposta da Salernitana veio na saída de jogo com Tchaouna, em cabeçada certeira. Apesar do susto, o time da casa ampliou e ficar mais tranquilo através do gol de Felipe Anderson.

SEGUNDO TEMPO

Com a vantagem construída, o time da casa diminuiu o seu ritmo e controlou o duelo sem maiores problemas. Diante da fragilidade do adversário, os mandantes se arriscaram ao ataque, mas faltava efetividade.

Nos muitos finais, quando o placar parecia definido, Isaksen invadiu a grande área e bateu cruzado para definir o marcador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lazio goleia a Salernitana e espanta a crise apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.