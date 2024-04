Manchester City x Luton Town: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Inglês 2023/24. Afinal, neste sábado, o Manchester City recebe o Luton Town pela 33ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Etihad Stadium, às 11h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Manchester City

Sonhando com o tetracampeonato consecutivo, o time de Pep Guardiola precisa da vitória na reta final do campeonato. Afinal, o clube está na terceira colocação, um ponto atrás do líder Arsenal e do vice-líder Liverpool. Jogando em casa, porém, a tendência é de triunfo.

Como chega o Luton Town

O Luton briga para escapar do rebaixamento, mas sabe que a missão será extremamente difícil. Na 18ª colocação, o clube é o primeiro da zona de rebaixamento, mas pode sair do Z3 em caso de vitória. Além do triunfo, contudo, será necessário um tropeço de Everton ou Nottingham Forest.

MANCHESTER CITY X LUTON TOWN

Premier League 2023/24 – 33ª rodada

Data e horário: 13/04/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Rico Lewis, Kovacic, De Bruyne e Matheus Nunes; Doku, Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

LUTON TOWN: Kaminski; Hashioka, Mengi e Burke; Onyedinma, Barkley, Clark e Doughty; Townsend, Chong e Morris. Técnico: Rob Edwards

Árbitro: John Brooks

Assistentes: Lee Betts e Akil Howson

VAR: Chris Kavanagh

