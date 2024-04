Fluminense x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Vai começar mais uma edição do Campeonato Brasileiro, que promete fortes emoções do início ao fim. Assim, neste sábado (13), Fluminense e Red Bull Bragantino medem forças, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela rodada inaugural da competição nacional.

De um lado, o Tricolor vem de uma boa vitória por 2 a 100 sobre o Colo-Colo, do Chile, pela Libertadores, enquanto do outro, o Massa Bruta sofreu um revés por 3 a 0 para o Racing, da Argentina, na última quarta-feira (10), pela Sul-Americana.no Estádio Presidente Perón.

Onde assistir

O confronto deste sábado (9) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com vários jogadores para a estreia. Entre eles, está Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra o Colo-Colo (CHL). Além disso, o comandante tricolor não terá Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito, e Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Thiago Santos, por sua vez, sentiu dores na coxa esquerda e teve lesão muscular detectada.

O zagueiro Manoel, o meia Renato Augusto e o atacante Keno iniciaram treino de transição com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. No entanto, ainda estão fora das atividades com o grupo principal e devem ser desfalques. Por outro lado, o atacante John Kennedy e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa voltam de suspensão.

Como chega o Red Bull Bragantino

O técnico Pedro Caixinha também terá muitos desfalques. Estão no Departamento Médico do Massa Bruta. Matheus Fernandes (dores musculares), Helinho (contusão no pé), Lincoln (lesão na coxa direita) e Lucas Evangelista (edema na coxa direita). O zagueiro Eduardo Santos e o volante Nathan Camargo estão em transição.

Depois de ficar de fora da Libertadores com a derrota para o Botafogo, a equipe de Bragança Paulista entra no Brasileirão com o intuito de garantir uma vaga no torneio continental em 2025. Por fim, o foco é superar a sexta colocação a última edição da competição nacional

FLUMINENSE X BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – 1ª rodada

Data e horário: 13/4/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul (Jadsom), Gustavinho e Eric Ramires; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Treinador: Pedro Caixinha

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Bruno Raphale Pires (FIFA-GO) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

