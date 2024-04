Brasileirão começa com 122 estrangeiros de 15 países diferentes

Diante da presença marcante de estrangeiros, o Brasileirão promete empolgar as torcidas de diversos lugares do país a partir deste sábado (13). No total, 122 jogadores de 15 nacionalidades distintas podem participar dos jogos da elite do futebol nacional. É importante ressaltar, contudo, que esse número tende a aumentar ao longo da temporada, já que uma nova janela de transferências abre em 10 de julho.

Em suma, todos os 20 clubes do Brasileirão têm pelo menos um jogador estrangeiro em seus elencos. Só para exemplificar, o Botafogo é o clube com o maior contingente de estrangeiros na Série A. São, antes de tudo, nada menos do que 10 jogadores de outros países. Por outro lado, o Juventude é o clube com menos jogadores estrangeiros na competição. A equipe de Caxias do Sul, por fim, tem apenas o argentino Tomi Montefiori em seu elenco.

Confira abaixo os estrangeiros do Brasileirão

Flamengo

Agustín Rossi (Argentina), Matías Viña (Uruguai), Guillermo Varela (Uruguai), Giorgian De Arrascaeta (Uruguai), Nicolás De La Cruz (Uruguai) e Erick Pulgar (Chile).

Vasco

Puma Rodríguez (Uruguai), Robert Rojas (Paraguai), Gary Medel (Chile), Juan Sforza (Argentina), Pablo Galdames (Chile) e Dimitri Payet (França).

Fluminense

David Terans (Uruguai), Jan Lucumí (Colômbia), Germán Cano (Argentina) e Jhon Arias (Colômbia).

Botafogo

Gatito Fernández (Paraguai), Damián Suárez (Uruguai), Alexander Barboza (Argentina), Mateo Ponte (Uruguai), Bastos (Angola), Luis Segovia (Equador), Jacob Montes (Nicarágua), Óscar Romero (Paraguai), Diego Hernández (Uruguai) e Jefferson Savarino (Venezuela).

São Paulo

Alan Franco (Argentina), Nahuel Ferraresi (Venezuela), Robert Arboleda (Equador), Damián Bobadilla (Paraguai), Iba Ly (Senegal), Giuliano Galoppo (Argentina), James Rodríguez (Colômbia), Michel Araújo (Uruguai) e Jonathan Calleri (Argentina).

Corínthians

Félix Torres (Equador), Diego Palacios (Equador), Fausto Vera (Argentina), Rodrigo Garro (Argentina) e Ángel Romero (Paraguai).

Palmeiras

Gustavo Gómez (Paraguai), Joaquín Piquerez (Uruguai), Aníbal Moreno (Argentina), Richard Ríos (Colômbia) e Flaco López (Argentina).

Bragantino

Andrés Hurtado (Equador), Léo Realpe (Equador), Yani Quintero (Colômbia), Kelvin Flórez (Colômbia), Thiago Borbas (Uruguai), Ignacio Laquintana (Uruguai) e Henry Mosquera (Colômbia).

Grêmio

Agustín Marchesín (Argentina), Walter Kannemann (Argentina), Felipe Carballo (Uruguai), Franco Cristaldo (Argentina), Mathias Villasanti (Paraguai), Yeferson Soteldo (Venezuela), Lucas Besozzi (Argentina) e Cristian Pavón (Argentina).

Internacional

Sergio Rochet (Uruguai), Hugo Mallo (Espanha), Fabricio Bustos (Argentina), Alexandro Bernabei (Argentina), Gabriel Mercado (Argentina), Charles Aránguiz (Chile), Lucas Alario (Argentina), Enner Valencia (Equador) e Rafael Borré (Colômbia).

Juventude

Tomi Montefiori (Argentina).

Atlético

Renzo Saravia (Argentina), Mauricio Lemos (Uruguai), Rodrigo Battaglia (Argentina), Matías Zaracho (Argentina), Alan Franco (Equador), Brahian Palacios (Colômbia) e Eduardo Vargas (Chile).

Cruzeiro

Helibelton Palacios (Colômbia), Lucas Villalba (Argentina), Lucas Romero (Argentina), José Cifuentes (Equador), Álvaro Barreal (Argentina) e Juan Ignacio Dinenno (Argentina).

Athletico

Lucas Esquivel (Argentina), Mateo Gamarra (Paraguai), Léo Godoy (Argentina), Bruno Zapelli (Argentina), Agustín Canobbio (Uruguai), Lucas Di Yorio (Argentina), Romeo Benítez (Paraguai), Gonzalo Mastriani (Uruguai), Tomás Cuello (Argentina).

Cuiabá

Luciano Giménez (Argentina) e Isidro Pitta (Paraguai).

Bahia

Víctor Cuesta (Argentina), Santiago Arias (Colômbia), Nicolás Acevedo (Uruguai), Carlos de Pena (Uruguai) e Oscar Estupiñán (Colômbia).

Vitória

Raul Cáceres (Paraguai), Cristián Zapata (Colômbia) e Eryc Castillo (Equador).

Fortaleza

Tomás Cardona (Argentina), Benjamin Kuscevic (Chile), Emanuel Brítez (Argentina), Tomás Pochettino (Argentina), Emmanuel Martínez (Argentina), Kervin Andrade (Venezuela), Imanol Machuca (Argentina) e Juan Martín Lucero (Argentina).

Criciúma

Wilker Ángel (Venezuela), Tobias Figueiredo (Portugal), Miguel Trauco (Peru), Mateo Barcia (Uruguai), Yerson Candelo (Colômbia) e Yannick Bolasie (República Democrática do Congo).

Atlético-GO

Yeferson Rodallega (Colômbia), Ángelo Araos (Chile), Yony González (Colômbia), Emiliano Rodríguez (Uruguai), Alejo Cruz (Uruguai) e Mateo Zuleta (Colômbia).

