Tamires entra para definir a vitória do Corinthians! 100% no Brasileirão feminino

O Corinthians segue imparável no Brasileirão feminino. Em jogo marcado por protesto das jogadoras do Timão contra a volta do treinador Kleiton Lima (denunciado por assédio moral e sexual) ao Santos, as Brabas venceram as Sereias por 3 a 1 nesta sexta-feira (12/4). O jogo foi pela quinta rodada e esta foi a vitória número 5 das tetracampeãs nacionais, disparadas na liderança com 15 pontos. O Santos, com quatro pontos ocupa o 13º lugar e pode entrar na zona de rebaixamento.

As corintianas saíram na frente com Vic Albuquerque, mas as Sereias empataram ainda no primeiro tempo, com Ketlen. Contudo, na etapa final, a veterana Tamires entrou e fez dois gols, garantindo a vitória das visitantes.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Santos equilibra o jogo no 1º tempo

O jogo começou com a sensação de que o Corinthians venceria facilmente, impondo a sua técnica, mesmo com um mistão, já que várias jogadoras que estavam com a Seleção Brasileira começaram no banco. Logo aos dois minutos as Brabas saíram na frente. Carol Nogueira avançou pela direita e cruzou na cabeça de Vic Albuquerque, que comemorou com protesto, colocando a mão na boca, o que foi repetido por todas as corintianas.

Vic quase ampliou, pouco depois. Contudo, num erro de marcação das corintianas, Ketlen recebeu lançamento e entrou livre na área. Driblou a goleira Mary Camilo e tocou para o gol vazio, empatando o jogo e correndo para o banco, mostrando seu apoio a Kleiton Lima. Depois disso, durante todo o primeiro tempo o Corinthians teve a posse, mas com dificuldade em sair da marcação santista.

Tamires garante o 100% do Corinthians

No segundo tempo, o Santos manteve uma boa pegada defensiva e até assustou em contra-ataques, como um em que Ketlen encontrou Carol Baiana e ela quase marcou o que seria o gol da virada. Como o Corinthians não conseguia sucesso ofensivo, várias titulares que estavam no banco entraram, como a veterana Tamires. E foi a lateral que definiu com o jogo. Aos 33, aproveitou sobra de uma jogada da direita e chutou para fazer 2 a 1. Nos acréscimos, Tamires apareceu de novo livre pela esquerda para concluir boa jogada de Yaya.

