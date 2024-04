Criciúma x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Juventude se enfrentam neste sábado (13), às 18h30, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O Juventude vem de um segundo lugar no campeonato gaúcho, perdendo para o Grêmio na final. Enquanto isso, o Criciúma conquistou o título catarinense na semana passada, superando o Brusque no placar agregado.

Onde Assistir

O canal Premiére transmite o jogo ao vivo pelo sistema pay per view.

Como chega o Criciúma

O Tigre, sob o comando do técnico Cláudio Tencati, primordialmente espera contar com o estádio lotado, como é de praxe no Heriberto Hülse. Com alguns jogadores lidando com desgaste físico, o goleiro Gustavo, o zagueiro Tobias Figueiredo e o atacante Felipe Vizeu, em resumo, podem ficar de fora na estreia. O trio, afinal, será avaliado novamente até o dia do jogo. Antes do início da competição, a diretoria anunciou a contratação do atacante Arthur Caíke, de 31 anos, que estava no Vitória.

Como chega o Juventude

O Juventude, antes de tudo, terá três baixas para o início da competição. O técnico Roger Machado, em suma, não poderá contar com o zagueiro Danilo Boza, o lateral Alan Ruschel e o atacante Edson Carioca. Para o Brasileiro, por fim, o clube contratou quatro novos jogadores: o lateral-direito João Vitor (ex-São Luiz), o lateral-esquerdo Gabriel Inocêncio (Água Santa), o volante Thiaguinho (Água Santa) e o atacante Marcelinho (Tombense).

CRICIÚMA X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 1ª Rodada

Data e horário: 13/04/2024, às 18h30

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina

CRICIÚMA: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Eder e Renato Kayzer. Técnico: Cláudio Tencati

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias (Rildo ou Mandaca), Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen

VAR: Cleriston Clay Barreto Rios

