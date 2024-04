Brasileirão das Séries A e B permitirá substituição por concussão

As Séries A e B do Campeonato Brasileiro vão implementar o protocolo de substituição adicional por concussão. Se um jogador apresentar sintomas da lesão em campo, com reconhecimento pelo médico da equipe, acontecerá a substituição sem que a troca conte para o limite usual. A cada partida, haverá a permissão de apenas uma substituição extra por equipe. Essa medida entrará em vigor a partir deste sábado (13), com o início do Brasileirão. A Série B começará na próxima sexta-feira (19).

Antes do jogo, a equipe de arbitragem fornecerá ao médico um cartão específico para a substituição por concussão (de cor vermelha), que será mostrado ao árbitro durante a troca do jogador. Após o término da partida, o médico devolverá o cartão, assinado por ele e com o número do jogador, e preencherá um questionário obrigatório, detalhando os sintomas identificados e o tratamento aplicado ao atleta, como a realização de uma tomografia computadorizada, observação hospitalar ou domiciliar/hoteleira, entre outros.

A Comissão Médica da CBF receberá um relatório. Nele, terá a evolução do estado do jogador, o protocolo de retorno utilizado e a data prevista para o retorno do atleta à próxima partida. Sendo assim, haverá a verificação dos procedimentos prescritos.

“É uma conquista para nós. Estamos lutando por isso desde 2015. A adoção do protocolo aconteceu após a reunião dos três departamentos responsáveis (Diretoria de Competições, Comissão Médica e Comissão de Arbitragem) e recebeu a aprovação do presidente Ednaldo. Acredito que estamos dando um grande passo para mostrar o compromisso da CBF com a proteção dos atletas”, afirmou o Dr. Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF (CMCD).

VAR permite medida no Brasileirão

Essa medida está sendo implementada em conformidade com as alterações propostas pela International Football Association Board (IFAB), responsável pelas regras do futebol. As Eliminatórias para a Copa do Mundo Masculina de 2026 e a Copa do Mundo Feminina de 2023 já adotaram tal substituição.

A escolha de implementar essa medida nas Séries A e B aconteceu pela presença do VAR em todas as partidas. Dessa forma, existirpa a análise em vídeo do comportamento da equipe médica e da arbitragem.

Para outras competições, contudo, o protocolo de comunicação à Comissão Médica será seguido. O objetivo é que a adição da substituição adicional da substituição seja gradual. A base, por fim, será o estudo dessa primeira implementação nas Séries A e B.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.