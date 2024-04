Luan exalta ‘fenômenos’ do Palmeiras, mas pede paciência na evolução deles

Em meio à ótima safra de jovens do Palmeiras, também existe espaço para a experiência falar mais alto. Um dos nomes mais rodados do elenco do Verdão, o zagueiro Luan aprecia o talento de garotos como Endrick, Estêvão e Luis Guilherme, que vêm brilhando cada vez mais. Porém, o defensor pede paciência com o processo destes novos talentos.

“São fenômenos que a gente não vê todo dia. Para nós, que estamos no futebol há algum tempo, esses jovens são realmente diferentes como jogadores e como pessoas. A gente tem que tirar o chapéu ao Palmeiras. De fato, é difícil treinar contra eles, acompanhá-los, pois sempre pegam a bola e vão para o enfrentamento. Mas acredito que eles já têm um estilo de jogo mais agressivo do que na base. E cada um tem seu tempo: com o Endrick aconteceu de uma forma, com o Estêvão vai acontecer de outra, com o Luis Guilherme também. A gente tem que respeitar os processos. Mas é um orgulho ver esses meninos se desenvolvendo”, disse Luan, em entrevista à ‘ESPN’.

Luan também pediu a compreensão de torcedores e até jornalistas. Ele espera que estes jovens talentos do Palmeiras não sejam ‘queimados’ muito cedo:

“Temos que entender que esses meninos vão passar por momentos difíceis. Quando fizerem bons jogos, eles não serão a realidade que queremos que seja. E quando forem mal, não devemos achar que não têm potencial. Eles precisam amadurecer rapidamente, mas são garotos que escutam bastante e estão dispostos a evoluir. E a gente também conta com vocês (jornalistas) para que eles não queimem etapas”.

