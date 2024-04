Breno Lopes não vai sair do Palmeiras. O atacante recusou a proposta do Santos e, dessa forma, vai permanecer no Alviverde, segundo o “ge”. Agora, o Peixe volta ao mercado em busca de uma sombra para Julio Furch, que não possui um reserva da mesma altura.

Veja as últimas notícias do Santos!

Com contrato até o fim da temporada, Breno Lopes já pode assinar pré-contrato com outro clube na próxima janela. O centroavante, no entanto, recusou o Santos. Ele planeja seguir no Alviverde ou aguardar uma oferta do exterior.

Breno Lopes chegou ao Palmeiras no fim de 2020, após se destacar pelo Juventude na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou o gol do título da Libertadores do mesmo ano, contra o Santos, no Maracanã.

Na atual temporada, Breno Lopes soma oito jogos e um gol pelo Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Breno Lopes recusa proposta do Santos e fica no Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.