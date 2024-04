Bayern faz dever de casa e agora seca Leverkusen

Ainda há esperança. Neste sábado (13), o Bayern de Munique venceu o Colônia por 2 a 0, na Allianz Arena, pela 29º rodada do Campeonato Alemão, e ainda sonha com o 12º título seguido da competição. Os gols foram marcados por Raphael Guerreiro e Thomas Muller.

Com a vitória, o Bayern foi a 63 pontos e segue na segunda colocação. Ainda assim, a chance de levantar o troféu ao fim da temporada é mínima, já que o líder Bayer Leverkusen necessita de apenas mais uma vitória para confirmar o título da Bundesliga. Já o Colônia, é o 17º com 22 pontos e ainda luta para sair da zona de rebaixamento.

O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), contra o Arsenal, pela partida de volta das quartas de final da Champions League. O primeiro confronto, na Inglaterra, terminou empatado em 2 a 2. Já o Colônia enfrenta o Darmstadt, no próximo sábado (20), pela 30º rodada da Bundesliga.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Bayern martela no primeiro tempo

Até os 10 minutos, o Colônia surpreendeu e teve duas oportunidades de abrir o placar. Com o decorrer do tempo, o Bayern tomou conta da partida, criou boas oportunidades, conseguiu realizar finalizações que levaram perigo ao goleiro adversário perigo e chegou a colocar duas bolas na trave com Harry Kane e Mathys Tel antes do intervalo.

Gols saem no sgundo tempo

“Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Assim podemos definir a segunda etapa. Aos 20 minutos, na cobrança curta de escanteio de Kimmich, Raphael Guerreiro recebeu livre e acertou um lindo chute de fora da área para abrir o placar na Allianz Arena. Já com o jogo se encaminhando para o fim, aos 48 minutos, Muller entrou na área livre e aumentou o placar com um belo chute rasteiro.

Jogos da 29ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (12/4)

Augsburg 2 x 0 Union Berlin

Sábado (13/4)

Bayern 2 x 0 Colonia

Mainz 4 x 1 Hoffenheim

B.M’FGladbach x Borussia Dortmund

Bochum x Heindenhem

Leipzig x Wolfsburg

Stuttgart x Eintracht – 13h30

Domingo (14/4)

Darmstadt x Freiburg – 10h30

Leverkusen x Werder Bremen – 12h30

