Gerson está de volta. Recuperado de uma cirurgia para correção de estenose congênita, o meia foi relacionado para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2024. O Rubro-Negro enfrenta o Goiás, neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pela 1ª rodada.

Veja as últimas notícias do Flamengo!

A última vez que Gerson entrou em campo foi no dia 15 de fevereiro. Afinal, o jogador foi internado e diagnosticado com hidronefrose (dilatação do rim) três dias após jogar contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Em março, ele foi submetido a uma pieloplastia para correção de estenose congênita.

Gerson apresentou uma melhora durante a recuperação e retorna aos gramados antes do previsto. Inicialmente, o Flamengo deu prazo de retorno em maio. Entretanto, o jogador apresentou uma evolução surpreendente e volta a ser relacionado cerca de um mês antes da previsão.

O nosso coringa @GersonSantos08 está de volta!#VamosFlamengo #CRF : Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/ZnW3Aq6s61 — Flamengo (@Flamengo) April 13, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gerson é relacionado para estreia do Flamengo no Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.