Arsenal x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (14), às 12h30 (de Brasília), o Arsenal recebe o Aston Villa no Emirates Stadium em partida válida pela 33ª rodada da Premier League. Caso vença, a equipe comandada por Mikel Arteta retomará a liderança da competição e seguirá sonhando com o título. Manchester City e Liverpool são os outros candidatos a levantar o troféu ao fim da temporada.

Onde assistir

O duelo terá transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Star+ a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Arsenal

Com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas da Premier League, o Arsenal depende de apenas uma vitória para reassumir a liderança da competição, que hoje é ocupada pelo Manchester City, com 73 pontos e jogou neste sábado, goleando o Luton Town. O Liverpool (que recebe o Crystal, neste domingo) tem os mesmos 71 pontos do Arsenal..

Para esta partida, o lateral-esquerdo Zinchenko deve voltar aos onze titulares. O único desfalque é o zagueiro holandês Timber, que sofreu uma grave lesão no joelho direito em agosto do ano passado e ainda não se recuperou.

Como chega o Aston Villa

O atual quarto colocado da Premier League vem de uma sequência de dois jogos sem vencer na competição. Com 60 pontos, o time de Unai Emery buscará a vitória fora de casa para se manter na zona de classificação para a Champions League da próxima temporada. Porém, não poderá contar com Douglas Luiz, destaque absoluto na equipe. Afinal, o brasileiro recebeu seu décimo cartão amarelo na competição e ficará dois jogos suspenso.

ARSENAL X ASTON VILLA

Premier League – 33ª rodada

Data e horário: 14/04/2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Declan Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Martinelli e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Aston Villa: Martinez; Konsa, Diego Carlos, Torres e Digne; McGinn, Tielemans e Iroegbunam; Bailey, Rogers e Watkins. Técnico: Unai Emery.|

Árbitro: David Coote

VAR: Peter Bankes

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Arsenal x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.