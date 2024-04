Al-Hilal e Jorge Jesus vão discutir a renovação após Champions Asiática

A relação profissional entre Al-Hilal e Jorge Jesus deve ser ampliada por mais dois anos. Essa é a intenção do clube árabe com o bom desempenho e resultado que a equipe apresenta sob o comando do português. Tal situação é uma preocupação, afinal, o vínculo expira no mês de junho. As partes devem iniciar as tratativas apenas no fim de abril, após a Champions Asiática.

A imprensa na Arábia Saudita indica que já há um princípio de acordo para a extensão contratual por mais dois anos. Contudo, de acordo com o jornal português “A Bola”, a diretoria do clube vai preferir esperar a disputa das semifinais do principal torneio de equipes da Ásia. Inclusive, os confrontos com o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, estão marcados para ocorrer nos dias 16 e 23 de abril.

Os resultados da equipe agradam a direção do Al-Hilal até o momento. Afinal, está na liderança do campeonato nacional com folga, pois tem 12 pontos de vantagem para o Al-Nassr. Tal situação permite Jorge Jesus e seu elenco priorizarem a Liga dos Campeões Asiática. Torneio que é o maior campeão da história com quatro títulos, mas não vence desde 2021. Por isso, o foco na competição.

Além disso, o comandante português já venceu a Supercopa Saudita nesta temporada, se encontra nas semifinais da Copa dos Reis dos Campeões. Ainda por cima, vive uma fase de 34 vitórias consecutivas e entrou no Livro dos Recordes pelo feito.

Jorge Jesus deseja permanecer no Al-Hilal

Jorge Jesus também está satisfeito com o desempenho da equipe, pois lhe permitiu voltar e permanecer na luta por títulos. Isso porque o Al-Hilal chegou longe em todas os campeonatos que disputou na temporada. Assim, sua intenção é permanecer e brigar pelo troféu do Mundial de Clubes em 2025. Torneio que o time já tem participação garantida.

