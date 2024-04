Real Madrid vence outra e encaminha título espanhol

Mais um título se aproxima para a gigantesca galeria do Real Madrid. Afinal, neste sábado (13), os Merengues venceram o Mallorca por 1 a 0, fora de casa, e encaminharam o título do Campeonato Espanhol de 2023/2024. O volante Tchouaméni fez o tento da partida, válida pela 31ª rodada.

Com o resultado, o Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol, agora com 78 pontos, contra 67 do Barcelona, que ainda joga na rodada. Assim, os catalães podem chegar, no máximo, aos 91 pontos. Dessa forma, o Real precisa, pelo menos, de quatro vitórias para assegurar o título.

Na próxima rodada, aliás, o Real Madrid recebe o Barcelona, no domingo (21), às 16h. Já o Mallorca visita o Sevilla na outra segunda-feira (22), às 16h. Inclusive, a equipe derrotada para o Real encontra-se em 15º, com 31 pontos, ainda na briga contra o rebaixamento.

De olho na partida da volta das quartas de final contra o Manchester City, na quarta-feira (17), o Real Madrid começou com alguns reservas. Assim, Vini Jr, Camavinga e Carvajal entraram no segundo tempo, enquanto Toni Kross e Rodrygo sequer saíram do banco. Por conta disso, o Real sofreu um bocado no primeiro tempo. O Villarreal marcou muito bem, mas teve dificuldades para criar. Assim, a melhor oportunidade dos Merengues veio aos 33, com Bellingham, da entrada da área, acertando o travessão.

Na segunda etapa, o Real Madrid logo abriu o placar, afinal, Tchouaméni fez um golaço de fora da área aos três minutos. Depois, os Merengues foram superiores e tiveram boas chances, sobretudo, com Vini Jr. Além dele, o outro brasileiro que entrou em campo foi o zagueiro Eder Militão, já nos acréscimos.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (12/4)

Betis 2×1 Celta

Sábado (13/4)

Atlético de Madrid 3×1 Girona

Rayo Vallecano 0 x 0 Getafe

Mallorca 0 x 1 Real Madrid

Cadiz x Barcelona – 16h

Domingo (14/4)

Las Palmas x Sevilla – 9h

Granada x Alavés – 11h15

Bilbao x Villarreal – 13h30

Real Sociedad x Almería – 16h

Segunda-feira (15/4)

Osasuna x Valencia – 16h

